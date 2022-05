Calciomercato Milan – Maldini determinato a blindare Leao: il punto

Il Milan non vuole vendere Rafael Leao nel calciomercato estivo. Anzi, vorrebbe al più presto prolungare il suo contratto di due stagioni

Il Milan non ha alcuna intenzione di vendere Rafael Leao, classe 1999, nel corso dell'imminente sessione estiva di calciomercato. Questo, nonostante le proposte, importanti, che il Diavolo sta ricevendo per il suo numero 17. Autore, fin qui, di 14 gol e 9 assist stagionali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina, ricordando come Leao, incredibilmente, avrebbe potuto vestire la maglia dell'Inter. Ovvero quando Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, lo aveva quasi bloccato nell'estate 2019. L'allora tecnico interista, Antonio Conte, si impose, però, per avere Romelu Lukaku con Leao, dunque, 'liberato' dalla dirigenza del club di Viale della Liberazione.

Fu bravo, all'epoca, il Milan ad inserirsi e ad acquistare Leao, nella medesima sessione di calciomercato, per 28 milioni di euro (23 in contanti, più il cartellino di Tiago Djaló valutato 5) dal Lille. Dopo due anni di 'assestamento e pratica', nei quali ha regalato giocate di talento e classe soltanto a sprazzi, Leao è esploso in questa stagione e ora promette di diventare un top player.

Il Milan se lo gode, ma, per poterlo fare anche in futuro, il giocatore va blindato adesso. Attualmente Leao percepisce 1,5 milioni di euro netti all'anno ed è sotto contratto fino al 30 giugno 2024. Il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, vuole blindarlo proponendogli un rinnovo fino al 30 giugno 2026 con lo stipendio da subito aumentato a 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Il matrimonio, secondo 'Tuttosport', si farà, perché Leao sta bene al Milan e il Diavolo vuole contare ancora su di lui. Poi è da escludere che chiunque rilevi il club rossonero da Elliott si presenti, in sede di mercato, mettendo in vendita uno dei migliori giocatori della rosa come Leao. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

