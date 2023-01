Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, la verità tra Mendes e Dimvula

Rafael Leao è convinto di accettare il rinnovo di contratto proposto dal Milan. Ecco, però, cosa manca ancora per concludere i negoziati

Daniele Triolo

'TuttoMercatoWeb' ha fatto chiarezza sulla situazione del rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan. Il sito web ha spiegato come il Diavolo abbia presentato a Leao una proposta da 7 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni: tale offerta, prospettata una settimana fa, è diventata realtà.

Rinnovo Leao: il giocatore intenzionato a dire di sì al Milan — Si tratta, però, di un'offerta 'ponte', secondo 'TMW', per due motivi. Da un lato, Leao ha bisogno di soldi per dirimere la questione Sporting Lisbona, o almeno togliersi gran parte dei pensieri di dosso. E il Milan, al contempo, così può tutelarsi e non perdere forza contrattuale nei confronti di chi chiederà l'attaccante portoghese nel prossimo calciomercato estivo.

È sempre stata una questione economica, non tecnica. Leao, infatti, ha voglia di restare al Milan. Sta bene, vuole finire la stagione nel migliore dei modi. Poi, eventualmente, si parlerà di futuro. Anche Jorge Mendes, consulente del padre Antonio, ma non più agente del calciatore, non vede l'ora di scrivere la parola 'fine' su questa faccenda. Rivolgendo, poi, le sue attenzioni al trasferimento altrove a giugno.

Mendes vuole portarlo via. Rinnovo ora, cessione in estate? E Dimvula ... — All'interno dell'accordo per il rinnovo di Leao con il Milan, secondo 'TMW', non c'è un aiuto economico nella causa contro lo Sporting. Questo, probabilmente, sarà inserito alla firma di Leao con il prossimo club. Sempre ammesso che lasci i rossoneri a fine stagione. In questo scenario, poi, si inserisce il vero agente di Leao, l'avvocato francese Ted Dimvula.

I rapporti con Mendes, infatti, continuano a essere tesi. Per questo non c'è ancora una data per la firma sul nuovo contratto di Leao con il Milan. La verità, per 'TMW', è che Dimvula chiederà le commissioni anche per il rinnovo. Quindi il Milan dovrà pagarle doppie per vedere finalmente Leao con un accordo più in là del 30 giugno 2024. Salernitana-Milan, le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>