Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, solo segnali positivi: i dettagli

Rinnovo Leao, ci siamo? Le ultime news

C'è fiducia, infatti, in casa Milan in merito al rinnovo del contratto di Rafael Leao, il cui attuale accordo - da 1,5 milioni di euro netti a stagione - scadrà come noto il 30 giugno 2024. Dal giocatore portoghese e dal suo entourage arrivano infatti segnali molto positivi dopo che il Milan ha presentato un'offerta molto pesante da 7 milioni di euro a stagione. Salernitana-Milan, le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>