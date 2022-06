Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, dichiarazioni sibilline di Scaroni

Rafael Leao rinnoverà il suo contratto con il Milan in questo calciomercato estivo? Il Presidente Paolo Scaroni non ha sciolto tutti i dubbi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermata su Rafael Leao . Questo perché ieri, intervenendo alla trasmissione 'La Politica nel pallone' in onda su GR Parlamento, il Presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato della situazione del portoghese.

"È una pedina preziosa per il Milan, ma abbiamo dimostrato di saper fare sostituzioni incredibili", la nota di Scaroni. Una frase che, secondo la 'rosea', ha messo qualche brivido ai tifosi del Diavolo, ma che non nasconde novità. Il rinnovo del contratto di Rafael Leao verrà discusso da luglio , con la reciproca volontà di ambedue le parti di proseguire insieme .

La frase sibillina di Scaroni, però, lascerebbe aperta qualsiasi prospettiva per il futuro. Leao, lo ricordiamo, è attualmente sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024 e percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione. L'offerta del Milan, contratto fino al 30 giugno 2026 per un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus, è in stand-by. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>