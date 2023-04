Milan, Leao si sbilancia sul rinnovo: la sua confessione in privato

Rafael Leao firmerà o no il rinnovo del suo contratto con il Milan? Ecco cosa ha rivelato l'edizione odierna di 'Repubblica' sulla questione

Rafael Leao firmerà o no il rinnovo del suo contratto con il Milan? Secondo 'Repubblica' oggi in edicola, il futuro dell'attaccante portoghese, classe 1999, sarà ancora colorato di rossonero. Parola non dei giornalisti, ma dello stesso numero 17 della formazione di Stefano Pioli, il quale lo avrebbe confessato in privato ad alcune persone, sbilanciandosi proferendo un chiaro "resterò al Milan".

Milan, da Leao più che un'apertura al rinnovo — Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe chiudere la partita per il rinnovo del contratto di Leao subito dopo la doppia sfida tra Milan e Napoli, valevole per i quarti di finale di Champions League. Al momento, ha aggiunto il quotidiano generalista, la società meneghina esclude l'ipotesi di un 'rinnovo-ponte' per Leao, il cui accordo attuale scadrà il 30 giugno 2024, ovvero di un nuovo contratto valido soltanto fino al 30 giugno 2025.

Il club esclude un 'accordo-ponte' breve, fino al 2025 — L'ostacolo più grosso da superare affinché si arrivi alla fumata bianca? Resta sempre la famosa multa che Leao deve pagare allo Sporting Lisbona, circa 20 milioni di euro interessi compresi, per la risoluzione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta nel 2018. Riconosciuta, dopo vari ricorsi al Tribunale da parte dello Sporting, come illegittima.