Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ancora nulla di fatto: le ultime

1 di 1

MILAN, IL PUNTO SUL RINNOVO DI LEAO

Rafael Leao (attaccante AC Milan), tratta il rinnovo del contratto con i rossoneri | Calciomercato Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Anche perché ieri doveva andare in scena, a 'Casa Milan', l'incontro tra i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara con il papà dell'attaccante.

Dopo ore di attesa, appostamenti e voci di irritazioni da parte dell'agente (presunto) Jorge Mendes su un vertice programmato in sua assenza, in serata, invece, si è presentato in sede Ted Dimvula. Si tratta dell'avvocato francese che, negli ultimi mesi, si è aggiunto al celebre procuratore per rappresentare gli interessi dell'attaccante rossonero.

Rinnovo Leao, il punto sull'incontro di ieri a 'Casa Milan'

C'è stato, dunque, un faccia a faccia di 60 minuti circa. L'incontro, secondo quando filtra, è stato interlocutorio, lasciando intendere come la trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan sarà lunga e difficile. L'avvocato ha rivendicato di essere l'unico interlocutore autorizzato, ma c'è confusione, secondo il 'CorSera', su chi abbia il mandato per gestire gli affari di Leao.

Anche perché Mendes e Dimvula hanno visioni opposte. In più, c'è la spada di Damocle della maxi-multa da versare allo Sporting Lisbona. Un altro ostacolo difficile da superare. Il Milan, secondo il quotidiano generalista, è disposto a corrispondere a Leao un nuovo contratto con un ingaggio di 6 milioni di euro.

Il club rossonero, però, non ha intenzione di sostituirsi al giocatore nel pagamento della multa allo Sporting. Non escludendo, al contempo, di aiutarlo a coprire questo debito sancito dai Tribunali. Milan, per Leao pronta "una proposta eccezionale". Le ultime news >>>