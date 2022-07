Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, no di Mendes all’offerta rossonera

Jorge Mendes avrebbe rifiutato l'ultima offerta del Milan per il rinnovo di Rafael Leao. Ne parla il 'Corriere della Sera' oggi in edicola

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Ricordando come l'attaccante portoghese, classe 1999, sia stato brillantissimo anche nell'amichevole vinta per 5-0 dal Diavolo in casa del Wolfsberger.

Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato proprio da Leao, con il gol del vantaggio rossonero: uno scavetto dolcissimo, sul portiere austriaco proteso in uscita, che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi del Milan presenti sotto la pioggia a Klagenfurt (Austria).

Calciomercato Milan, rinnovo di Leao ancora in alto mare

E che ha ricordato, anche a quelli che se l'erano forse dimenticato, come il contratto di Leao con il Milan scadrà soltanto il 30 giugno 2024. Per il 'CorSera', si sta lavorando al rinnovo dell'accordo tra Leao e il Milan. Anche se, ad onor del vero, la trattativa resta in salita.

Jorge Mendes, procuratore del talento nativo di Almada, non avrebbe accettato, infatti, l'offerta di 5,5 milioni di euro netti a stagione presentata dal club di Via Aldo Rossi per il suo assistito, a fronte degli 1,5 attualmente percepiti. Andrà fatto di tutto, però, per tenerlo.

Perdere Leao a parametro zero tra due anni sarebbe un delitto, specialmente dopo i casi relativi a Gianluigi Donnarumma e Franck Kessié. Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>