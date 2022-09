Calciomercato Milan – Laudisa: “Rinnovo Leao, cambiate le richieste”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ancora non ha posto la sua firma sul rinnovo del contratto con il club rossonero. Attualmente, Leao ha un accordo con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024 per 1,5 milioni di euro netti a stagione: un contratto in cui è inserita una clausola di rescissione di ben 150 milioni di euro.