Calciomercato Milan – Leao, ecco il piano per il rinnovo del contratto

Rafael Leao vuole restare al Milan e siglare il rinnovo del suo contratto con i rossoneri. Gennaio sarà mese chiave. Facciamo il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Mai come ora, infatti, secondo la 'rosea', Leao sta pensando di firmare un nuovo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Questa è la novità delle ultime ore.

Non si tratterà del maxi-quinquennale in grado di risolvere il contenzioso con lo Sporting Lisbona e tutti i pensieri finanziari dell'attaccante portoghese. Poiché quello possono offrirlo - al momento - soltanto i top club stranieri. Ma è un prolungamento con un ingaggio netto annuale molto alto in grado di aiutare sia lui sia il club rossonero.

L'attuale contratto di Leao con il Milan, da 1,5 milioni di euro netti a stagione, scadrà il 30 giugno 2024. Il giocatore ed il suo entourage puntano ad un accordo che permetta di moltiplicare quella cifra e, allo stesso tempo, pagare il risarcimento di 19,5 milioni di euro dovuto allo Sporting, stabilito in Tribunale per la risoluzione unilaterale del contratto ottenuta nel 2018 da Leao.

Rinnovo Leao, ecco l'offerta del Milan al giocatore — Quel tipo di offerta lì, però, ha ribadito 'La Gazzetta dello Sport', non può arrivare dal Milan. Il quale, per politica aziendale, non metterà sul tavolo un nuovo accordo da 8 o 10 milioni di euro netti a stagione. Per il rinnovo del contratto di Leao il Milan offre, infatti, un accordo da 6-6,5 milioni di euro netti a stagione, che Leao e gli agenti possono spingere verso quota 7 milioni.

A questo punto, la decisione è in mano al giocatore. Il Milan, in pratica, intende almeno quadruplicare l'ingaggio di Leao (da 1,5 ad un minimo di 6 milioni di euro netti a stagione), con un prolungamento che mette la società al riparo dal rischio di perdere, tra 18 mesi, il suo top player a parametro zero.

Leao, chiaramente, può anche dire di no ed andare via gratis tra un anno e mezzo, monetizzando l'addio. In queste ore, però, ha suggerito la 'rosea', sta pensando di firmare il rinnovo del contratto con il Milan. Un po' per il bel salto in avanti dal punto di vista economico, un po' perché al Milan sta bene ed è riconoscente al club rossonero.

Gennaio mese chiave per la fumata bianca — E un po' perché tutti sanno che, di fronte all'offerta di una big in Premier League, a fine stagione, il finale sarebbe scritto. Ovvero, cessione con qualsiasi tipo di contratto in essere. I prossimi 35 giorni saranno fondamentali, dunque, per capire se Leao continuerà la sua storia con il Milan. Gennaio è il mese designato per risolvere la pratica in un modo o in un altro.

Ciò che resta da capire, ora, è se possano essere messe da parte le mille complicazioni della trattativa. Leao può firmare un accordo senza prima aver risolto il contenzioso con lo Sporting? E si troverà un modo per mettere d'accordo Jorge Mendes, suo ex agente ed oggi suo consulente e Ted Dimvula, avvocato che nel 2022 ha preso la sua procura?

La partita per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan, ha chiosato la 'rosea', resta complessa. Ma la sensazione è che ora, più che nei mesi scorsi, tutti stiano pensando di stringersi la mano per arrivare alla fumata bianca sulla nuova intesa economica. Offerto al Milan, Maldini ci pensa: le ultime news di mercato >>>