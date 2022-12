Calciomercato Milan – Rinnovo Leao: tanti soldi, un nodo da sciogliere

Rafael Leao può firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan? Fiducia per la fumata bianca. Summit a breve per discutere il tutto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, ricordando come il giocatore, attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar, segni con il suo Portogallo (già due reti in poco più di 60' di gioco in 4 partite) ma prometta reti future ai rossoneri.