Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco gli ultimi ostacoli: il punto

Rush finale per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Saranno, infatti, giorni caldissimi per la fumata bianca sui negoziati

Rush finale per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan . Un'eventualità che, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, mai come adesso sembra essere così vicina.

In questi giorni, infatti, la possibilità che Leao firmi il rinnovo del suo accordo con il Milan si è fatta tangibile e concreta . Lo 'scatto psicologico' lo ha fatto il giocatore. Il quale, una volta tornato dai Mondiali in Qatar , si è reso effettivamente conto di quanto sia importante - e centrale - all'interno del progetto Milan e nella rosa di mister Stefano Pioli .

Rinnovo Leao, la super offerta del Milan

Per la 'rosea', l'accordo tra Leao ed il club di Via Aldo Rossi sembra si possa trovare intorno a 7 o ai 7,5 milioni di euro bonus inclusi. Il grande scoglio della maxi-sanzione che il giocatore deve al suo ex club, lo Sporting Lisbona, per la rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta nel 2018, potrebbe essere - per il momento - superato.