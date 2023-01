Calciomercato Milan – Leao, più fiducia per il rinnovo: le ultime news

Sembra indirizzarsi per il verso giusto la questione del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, facendo seguito alle anticipazioni arrivate dal giornalista Gianluca Di Marzio nella serata di ieri.

Rinnovo Leao, si va verso il sì del portoghese

Leao, infatti, sembrerebbe intenzionato ad accettare l'offerta del Milan per il rinnovo del contratto, che consisterebbe, in base alle informazioni in possesso dei colleghi della 'rosea', in un nuovo accordo di cinque anni da 6,5 milioni di euro netti a stagione.