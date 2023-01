Milan, rinnovi di Leao, Giroud e Bennacer: regna l’ottimismo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per Rafael Leao e il rinnovo del Milan ci sarebbe ottimismo. Al momento, si legge, l'offerta del club rossonero sarebbe di 7 milioni a stagione. In questi giorni ci sarebbe stati contatti continui tra la dirigenza e il padre e l'avvocato del giocatore, la cui volontà sarebbe di rimanere. Si cercherà dunque di incastrare questa volontà con l'aspetto economico, senza dimenticare la clausola dello Sporting. Oltre a quello del portoghese, c'è ottimisimo anche per i rinnovi di Bennacer e Giroud. Calciomercato Milan – Bakayoko ha il via libera? La situazione >>>