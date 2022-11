Calciomercato Milan – Di Marzio gelido su Leao: “Rinnovo difficile”

Il calciomercato del Milan dovrà per forza di cose dipendere dal rinnovo di Rafael Leao. Gianluca Di Marzio parla delle novità a riguardo

Emiliano Guadagnoli

Il Milan pensa al calciomercato. Non solo nomi in entrata: per Paolo Maldini e Frederic Massara, ci saranno rinnovi difficili e decisioni importanti da prendere.

Calciomercato Milan, Di Marzio e il rinnovo di Leao — Durante la trasmissione per il pre-partita di Milan-Spezia su Sky Sport 24, il noto giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato dell'attuale situazione riguardo al rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

"Il rinnovo è difficile, perché ci sono tanti fattori in gioco. C'è il cambio d'agente che allunga i tempi, ma soprattutto la multa da 19 milioni di euro da dare allo Sporting Lisbona. Per questo la richiesta del giocatore è alta. Non è un rinnovo scontato: il giocatore potrebbe pensare di guadagnare 9/10 milioni di euro annui, ma il Milan non li ha mai dati a nessuno. Al massimo è arrivato a 7".

"Non penso si voglia fare uno strappo alla regola. Al momento credo che nessuno in Italia sia in grado di dare 10 milioni netti a un giocatore".