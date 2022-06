Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, che distanza tra domanda e offerta

Il Milan non intende cedere Rafael Leao in questo calciomercato estivo. Urge, però, rinnovare il suo contratto al più presto. Le ultime news

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato su Rafael Leao , classe 1999 , attaccante che, nell'ultima stagione, è stato molto probabilmente il top player del Diavolo che ha vinto lo Scudetto . Il nativo di Almada, infatti, ha messo a segno 11 gol e fornito 10 assist in Serie A (il conto sale a 14 + 12 coppe comprese ), conquistando, così, il premio di MVP del campionato .

Inevitabilmente, tale rendimento ha di fatto modificato le richieste di Leao in sede di rinnovo del contratto con il Milan. Le trattative andavano avanti già da un po'. Il club di Via Aldo Rossi, la scorsa primavera, aveva offerto un prolungamento di due anni (con la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2026 ) e un ingaggio triplicato (Leao avrebbe percepito, così, 4,5 milioni di euro netti a stagione).

Adesso, però, per blindare Leao e trattenerlo al Milan oltre questa sessione estiva di calciomercato, ci vuole un accordo quasi da 7 milioni di euro netti all'anno. La distanza tra domanda e offerta, come si evince, è davvero molto ampia. Lui, comunque, vuole restare in rossonero e non perde occasione, sui social, per farlo capire. Nel suo attuale contratto, poi, è presente una clausola rescissoria di 150 milioni di euro che mette il Diavolo abbastanza al sicuro da altri assalti.

Occorrerà, ora, però, uno sforzo importante da parte del Milan per trovare un'intesa che, a questo punto, si presuma dovrà essere fino al 30 giugno 2027. C'è da ricordare, poi, come Leao dovrà risarcire, ogni mese, con il 30% del suo stipendio, lo Sporting Lisbona per aver perso la causa in Tribunale contro il suo ex club. Motivo, la rescissione unilaterale del suo contratto avvenuta nel 2018. Fino a che non avrà estinto il suo debito di 20 milioni di euro, spese legali incluse, dovrà pagare i lusitani. Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>