Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, novità di rilievo solo a giugno

Trattativa in corso tra Milan e Rafael Leao per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Situazione, però, molto ingarbugliata

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa per il possibile rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Leao, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2024, è il punto di riferimento indiscusso per la squadra di Stefano Pioli, ma il suo futuro - per il momento - è ancora tutto da decifrare.

Incontro Sporting-Chelsea per Leao? Il motivo — Ieri i media portoghesi hanno rivelato come, di recente, ci sia stato un incontro a Londra tra il board dello Sporting Lisbona - club creditore nei confronti di Leao - e il Chelsea. Per 'A Bola', i dirigenti londinesi avrebbero chiesto informazioni sulla multa da 16 milioni di euro più interessi che Leao deve loro.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, registrano i 'rumors'. Consapevoli di come la situazione attorno a Leao sia ingarbugliata e confusa soprattutto per via delle diverse posizioni di tutte le parti in causa. Il suo agente, l'avvocato francese Ted Dimvula, è prudente. Il suo consulente, Jorge Mendes, spinge per portare Leao via da Milano. Il padre Antonio? A lui, per il 'CorSera', preme trovare un club che saldi il debito del figlio.

Milan, le tempistiche per il rinnovo di Leao — Prima di giugno, dunque, ha sottolineato il quotidiano generalista, non dovrebbero esserci novità di rilievo sulla possibile evoluzione della trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan. Soprattutto ora che la squadra è impegnata nella lotta per la conquista di un posto nella prossime edizione della Champions League. Magari, qualora dovesse superare l'Inter in semifinale, il Milan (e Leao) potrebbero anche giocarsi tutto in finale a Istanbul. A quel punto si tireranno le somme, dopo il 10 giugno: sarà rinnovo o addio.