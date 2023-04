Calciomercato Milan – Ecco la chiave per il rinnovo di Leao: il punto

Rafael Leao potrebbe firmare il rinnovo del contratto con il Milan. Ingaggio più che quadruplicato rispetto a quello attuale! La situazione

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. L'attuale accordo, da 1,5 milioni di euro netti a stagione, come noto scadrà il prossimo 30 giugno 2024. Si potrebbe chiudere la trattativa, secondo il quotidiano generalista, per un ingaggio di 7 milioni di euro netti all'anno. Oltre il quadruplo, dunque, di quanto percepito ora dal nativo di Almada.

Leao-Milan, rinnovo di breve durata? Le ultime — Si sta lavorando, quindi, sulla durata. La chiave per il rinnovo di Leao con il Milan - questa è la convinzione del 'CorSera' - può essere un 'prolungamento-ponte' fino al 30 giugno 2025 o 30 giugno 2026. Questo in modo da evitare sia al giocatore sia al club un countdown troppo ansioso verso l'estate. Per arrivare alla fumata bianca, però, sarà decisiva - in ogni modo - la Champions League.

Per la firma, decisiva la Champions. In un modo e in un altro — I 50 milioni di euro della qualificazione del Milan alla prossima edizione, così come i 20 che arriverebbero dal passaggio del Diavolo di Stefano Pioli nella semifinale dell'attuale torneo, serviranno a Paolo Maldini e Frederic Massara per sedersi al tavolo dei negoziati con più forza. Napoli-Milan di domani sera, dunque, così come il prosieguo del campionato rossonero valgono un pezzo di futuro. E la conferma di Leao. Milan, via Rebic? Ecco il sostituto >>>