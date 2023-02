Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, il club smentisce i problemi

Rafael Leao e il Milan sono in trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Ecco la versione del club sui negoziati

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sull'eventuale rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. L'attuale accordo, come noto, scadrà il 30 giugno 2024 e il Diavolo, anche in questi giorni dove, sul campo, le cose non stanno andando, conserva la speranza di arrivare ad un'intesa per il prolungamento.

Nella settimana che porta al derby, chiaramente, il Milan preferisce concentrarsi sul campo, anche per invertire la serie di risultati negativi di un gennaio infinito. Lo Scudetto è ormai andato, ma c'è un posto in Champions League da conquistare. 'Pesa' per 50 milioni di euro, in fin dei conti, sul bilancio della prossima stagione.

Rinnovo Leao, il Milan ha chiarito la situazione sui social — L'obiettivo, nel Milan, ora è ritrovare compattezza, identità di squadra e rendimento. Ma il rinnovo di Leao, ad ogni modo, resta un tema centrale nell'agenda rossonera. Ieri pomeriggio, rispondendo su 'Twitter' ad un articolo proprio della 'rosea', il Milan ha spiegato come la trattativa con Leao non abbia subito alcuna interruzione.

Il dialogo, come evidenziato dal club meneghino nella sua nota ufficiale, prosegue sia con il giocatore sia con entourage in un clima sereno e professionale. Il senso del messaggio, secondo il quotidiano sportivo nazionale oggi in edicola, è chiaro. Per il Milan le difficoltà nella trattativa non tolgono speranze di arrivare alla fumata bianca.

Il Milan considerava gennaio come il mese chiave dei negoziati. Sperava di arrivare ad un accordo entro fine mese, ma così non è stato. Leao a dicembre ha pensato di accettare la proposta del Milan per il rinnovo, nell'ordine dei 6-7 milioni di euro netti a stagione. Proposta che, ad ogni modo, avrebbe lasciato in un angolo il risarcimento di 19 milioni di euro che deve allo Sporting Lisbona.

Ma a gennaio si è complicata la situazione ... — Il mese di gennaio 2023, invece, ha complicato il quadro. Sono rimaste irrisolte due questioni: l'aggiornamento della clausola rescissoria - attualmente di 150 milioni di euro - e il rapporto tra gli agenti di Leao. Il Milan, comunque, non cambia la sua posizione. Considera Leao importante e, alle giuste condizioni, è pronto a rinnovargli il contratto.

Il rapporto tra Milan e Leao, insomma, non è ai minimi termini. Nonostante il mancato accordo (finora) e le difficoltà sul campo. Ieri, sui social, il giocatore ha messo il 'like' al post del club rossonero su 'Twitter' di cui sopra. Paolo Maldini e Frederic Massara, nelle scorse settimane, hanno parlato soprattutto con Jorge Mendes e con il giocatore, ma anche con Ted Dimvula, avvocato-agente di Leao.

'La Gazzetta dello Sport' si è poi domandata a quali condizioni firmerebbe il Milan il rinnovo con Leao. Perché se sull'ingaggio ormai ci siamo, la questione clausola sembra essere delicata. Il Diavolo non può, infatti, dire di sì a dimezzare l'importo di questa da 150 a 70 milioni di euro. Soprattutto vedendo come il Chelsea abbia preso Mychajlo Mudryk per 100 milioni di euro ed Enzo Fernández per 120.

Con un'offerta importante andrà via a fine stagione — Il prezzo di Leao, quindi, sarà stabilito - nel caso - dal mercato e dal suo rendimento nei prossimi mesi. Se gioca come sa, è un calciatore da Premier League. Con valore altissimo del cartellino. E, ovviamente, di ingaggio. Il Milan non può permettersi di dare a Leao uno stipendio - esempio - di 10 milioni di euro a stagione. Quindi, rinnovo o non rinnovo, se a fine stagione arrivasse un club inglese con una proposta di 150 milioni di euro o anche poco meno, il Diavolo lo cederà.

Vale per lui come per Theo Hernández. L'obiettivo dei rossoneri è evitare di ripetere le esperienze vissute con Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Franck Kessié, tutti andati via a parametro zero a fine contratto.