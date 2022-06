Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco la cifra per la fumata bianca

Rafael Leao, attaccante del Milan, non andrà via in questo calciomercato estivo. I rossoneri, però, devono blindarlo con un nuovo contratto

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, non andrà via in questo calciomercato estivo. D'altronde, è sotto contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2024 e, nell'accordo, esiste una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Se, però, il Milan vorrà blindarlo negli anni a venire, scongiurando l'assalto al portoghese dei top club europei, dovrà giocoforza rinnovargli il contratto.

E proprio di questo, del rinnovo di Leao con il Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il quotidiano sportivo nazionale ha ricordato come i negoziati per il rinnovo dell'accordo tra il talento portoghese, che oggi festeggia il suo 23° compleanno ed il club meneghino siano partiti mesi fa, insieme a quelli poi concretizzatisi con Theo Hernández.

L'ingaggio proposto dal Milan per la firma sul nuovo accordo, però, non è giudicato sufficiente. La proposta, come si ricorderà, era di uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2026. Ora si tratta sulla base dei 5 milioni di euro netti all'anno ma, per la 'rosea', la fumata bianca tra Leao e il Milan può arrivare intorno ai 6 milioni di euro. Botman in bilico? Le due alternative del Milan sul mercato >>>