Calciomercato Milan – Pioli, nuovo patto con il Diavolo: stipendio top

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Stefano Pioli con il Milan , un 'patto con il Diavolo' giunto per crescere e per vincere ancora insieme. Una mossa da 'vecchio Milan', dall'ideale tempismo mediatico. Questo perché è arrivata all'indomani della peggior prestazione stagionale dei rossoneri, coincisa con la sconfitta in casa del Torino e a due giorni dalla partita più importante del momento, Milan-Salisburgo per passare agli ottavi di finale di Champions League .

La firma doveva arrivare durante la sosta per i Mondiali. Invece c'è stata un'accelerata, a conferma del fatto che l'intesa di massima tra Pioli e il Milan era già stata trovata da tempo. Curiosità dal 'CorSera': Pioli non si è concesso neanche una cena fuori per festeggiare la firma. L'allenatore ha preferito rimanere a casa per studiare il RB Salisburgo, avversario di domani in Champions. Per una bottiglia e un sigaro speciale ci sarà tempo. Milan, ufficiale il rinnovo di Pioli: cifre e dettagli del nuovo contratto >>>