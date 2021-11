Calciomercato Milan – Rinnovo Pioli: si attende l’arrivo di Gazidis

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Stefano Pioli è pronto a prolungare il suo contratto con il Diavolo e ad adeguare lo stipendio

Il prossimo 'colpo di calciomercato' del Milan dovrebbe essere un rinnovo. Quello del tecnico Stefano Pioli. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Secondo la 'rosea', infatti, giovedì tornerà in Italia l'amministratore delegato del club rossonero, Ivan Gazidis, che si trovava a New York (U.S.A.) per gli ultimi controlli medici.