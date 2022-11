Calciomercato Milan – Pioli, rinnovo fino al 2025: Diavolo sempre più suo

Stefano Pioli ha siglato ieri sera il rinnovo del suo contratto con il Milan. Aumentato lo stipendio, cresceranno anche le responsabilità

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Stefano Pioli con il Milan. Il tecnico rossonero, infatti, ieri sera si è recato in sede, in Via Aldo Rossi, allungando di due anni il proprio accordo con la società meneghina. La scadenza contrattuale, inizialmente fissata al 30 giugno 2023, ora è il 30 giugno 2025.

Per l'occasione, Pioli riceverà anche un adeguamento del suo stipendio. Per il quotidiano romano arriverà a guadagnare 4 milioni di euro netti a stagione più bonus legati agli obiettivi di squadra. La mossa del Milan, un po' a sorpresa, è arrivata il giorno dopo la sconfitta in casa del Torino.

Rinnovo Pioli, il Milan mette tutto nero su bianco — Un modo, da parte del club, di sostenere il tecnico e di mostrargli piena fiducia sia nella buona sia nella cattiva sorte. Il fortissimo legame tra Pioli e il Milan, evidenziato dall'allenatore di Parma proprio alla vigilia della sfida dello stadio 'Olimpico - Grande Torino', dunque, è stato messo nero su bianco. Ma che non sarebbe stato mai un problema lo si sapeva.

Il progetto Milan proseguirà, quindi, per molti anni con Pioli alla guida. Il direttore tecnico Paolo Maldini, il direttore sportivo Frederic Massara, il CEO Ivan Gazidis hanno sempre mostrato stima nei suoi confronti. E anche Gerry Cardinale, da settembre ufficialmente nuovo azionista di maggioranza del club rossoneri, ieri ha chiamato l'allenatore per congratularsi con lui. In fin dei conti, Pioli è stato l'artefice della rinascita del Milan che ha vinto, a maggio, il 19° Scudetto della sua storia.

Da quando Pioli è arrivato al Milan, nell'ottobre 2019, il suo è stato un continuo crescendo. In termini di risultati, certo, ma anche e soprattutto di rapporti umani. Il percorso in rossonero del tecnico parmense, dunque, proseguirà per almeno un altro paio di stagioni. Il Diavolo è sempre più suo e chiamato a conquistare ancora prestigiosi obiettivi, in Italia e in Europa. Milan, ufficiale il rinnovo di Pioli: cifre e dettagli del nuovo contratto >>>