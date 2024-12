Calciomercato Milan – Un rinnovo dietro l’altro: il punto su quattro calciatori

Un rinnovo di contratto dietro l'altro: come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan - in attesa di effettuare innesti nell'organico nella sessione invernale di calciomercato - si muove per blindare quattro colonne della sua formazione titolare.

Calciomercato Milan - Rinnovo in arrivo per quattro colonne

È in dirittura d'arrivo, infatti, il rinnovo - intanto, per il portiere Mike Maignan, per il centrocampista Tijjani Reijnders e per l'attaccante Christian Pulisic. Per tutti loro è pronto un nuovo contratto, con scadenza fissata al 30 giugno 2029 e conseguente aumento di stipendio.