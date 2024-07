'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Mike Maignan, portiere classe 1995 e Theo Hernández, terzino sinistro classe 1997: entrambi i giocatori francesi del Milan, infatti, andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026 e, per trattenerli, urge un rinnovo di contratto.