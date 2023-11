Calciomercato Milan – Rinnovo Maignan, trattativa delicata: il motivo

Il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan sembra complicato. La scadenza attuale, però, darà tempo alle parti per lavorarci su

Il 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan, specificando come la dirigenza del club meneghino sia pronta a presentare un'importante offerta al portiere per prolungare l'accordo, la cui attuale scadenza è fissata al 30 giugno 2026.