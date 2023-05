Calciomercato Milan – Maignan verso il rinnovo: cifre e dettagli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan, una delle mosse che il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di fare, al più presto, per blindare il suo portiere titolare. La 'rosea' ha ricordato come Maignan, attualmente, abbia lo stesso contratto firmato nell'estate 2021, quando arrivò, a sorpresa, per 13 milioni di euro dal Lille.