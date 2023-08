Calciomercato Milan – Rinnovo Maignan: cifre e durata del nuovo accordo

Il Milan vuole blindare Mike Maignan con il rinnovo del contratto. Ecco, per 'La Gazzetta dello Sport', come si muoveranno i rossoneri

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il Real Madrid, prima di prendere in prestito Kepa Arrizabalaga dal Chelsea per sostituire, tra i pali, l'infortunato Thibaut Courtois, ha sondato la disponibilità di Mike Maignan: portiere del Milan. Questo è tra i motivi per cui il rinnovo del contratto del classe 1995, sempre rimasto finora sul tavolo, è tornato tema d'attualità in casa rossonera.