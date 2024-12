Milan, fatta per il rinnovo di Maignan: cifre e dettagli del contratto

Il Diavolo usufruirà del Decreto Crescita per lo stipendio

Per entrambi, tanto per Maignan quanto per Reijnders, il club di Via Aldo Rossi potrà continuare a sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita e soprattutto continuerà a contare su due top player capaci di fare la differenza in Serie A e in Champions League. In entrambi i contratti non sarà presente una clausola risolutoria.