Calciomercato Milan – Leao tra rinnovo, richieste e sondaggio del PSG

MILAN, LE ULTIME SUL RINNOVO DI LEAO

Rafael Leao (attaccante AC Milan) tra rinnovo e partenza a fine stagione | Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan. Il quotidiano generalista ha rivelato come 15 giorni fa ci sia già stato un incontro sulla questione: in settimana ce ne sarà un altro.

Il Milan, così come comunicato dal direttore tecnico Paolo Maldini prima della sfida di Champions League contro il Chelsea, vorrebbe rinnovare il contratto di Leao, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024, prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar.

Milan, il rinnovo di Leao è complicato

Il progetto rossonero, però, rischia di essere utopia per una serie di motivi. C'è confusione, infatti, attorno al ragazzo. Non si capisce chi lo rappresenta: un giorno è un avvocato francese, un altro è Jorge Mendes, un altro ancora il padre.

Ma il vero ostacolo alla firma sul rinnovo del contratto di Leao con il Milan è la multa da 16,5 milioni di euro che il giocatore deve pagare allo Sporting Lisbona, club in cui è cresciuto, per aver risolto unilateralmente il contratto nel 2018 dopo aver subito un'aggressione dai propri tifosi nel centro sportivo dei lusitani.

Secondo il 'CorSera' l'attaccante confida che la sua squadra del futuro, meglio se il Milan, altrimenti chi vorrà sobbarcarsi l'onere, contribuisca al pagamento. Senza, però, andare ad intaccare la cifra dei 7 milioni di euro netti a stagione chiesti per il nuovo contratto.

Leao, infatti, avrebbe già fatto trapelare a Maldini, così come a Frederic Massara, che uno stipendio più basso di quello non sarà sufficiente per garantire la prosecuzione del matrimonio tra le parti. A rendere, poi, più nebulosa tutta la vicenda, i primi sondaggi del PSG sul giocatore.

I francesi, infatti, dovrebbero perdere Kylian Mbappé a fine stagione e per rimpiazzarlo l'uomo mercato Luis Campos avrebbe messo in cima alla lista dei potenziali acquisti proprio Leao del Milan.