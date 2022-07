Calciomercato Milan – Rinnovo Rafael Leao, ecco la richiesta di Mendes

Il Milan, in questo calciomercato estivo, sta trattando il rinnovo di Rafael Leao con Jorge Mendes. L'offerta rossonera non basta più

Rafael Leao, attaccante del Milan, rischia di diventare un caso di calciomercato per il club rossonero. Il suo contratto, come noto, scadrà il 30 giugno 2024 e i dirigenti milanisti, Paolo Maldini e Frederic Massara, vorrebbero blindare il portoghese, autore di 14 gol e 12 assist tra campionato e coppe nell'ultima stagione. Annata in cui è risultato decisivo per lo Scudetto.