Calciomercato Milan – Il rinnovo di Leao è la prima prova per RedBird

Rafael Leao è uno dei calciatori del Milan più richiesto in vista del calciomercato estivo. La nuova proprietà, però, dovrà blindarlo

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, è sicuramente uno dei calciatori rossoneri più richiesti in sede di calciomercato. Su di lui, infatti, ci sono in particolare il PSG e il Manchester City, pronti ad offrire 70 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del talento classe 1999.

Per il Milan è incedibile. Quello che è certo, però, è che per scongiurare gli assalti dei top club europei, il Diavolo dovrà al più presto rinnovare il contratto di Leao. Il quale, come noto, attualmente, andrà in scadenza il 30 giugno 2024. 'Repubblica' oggi in edicola ha sottolineato, a proposito del rinnovo del numero 17, una questione molto importante.

Nel caso in cui, infatti, dovessero insediarsi i nuovi proprietari di RedBird in luogo dell'attuale 'condottiero', Elliott, il rinnovo del contratto di Leao con il Milan in vista del calciomercato estivo sarebbe la prima, vera prova della forza economica del fondo statunitense di Gerry Cardinale.

Mantenerlo a Milano, riprendendo la trattativa già avviata con il suo agente Jorge Mendes (sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2026 per un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno), potrebbe essere davvero un gran biglietto da visita per gli eventuali, nuovi proprietari. Milan, Icardi e non solo: doppio colpo dal PSG? Le ultime news di mercato >>>

