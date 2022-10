Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, è questo il momento di accelerare

1 di 1

RINNOVO LEAO: OGGI INCONTRO TRA MILAN E PAPÀ

Rafael Leao (attaccante AC Milan) alle prese con la trattativa per il rinnovo del suo contratto | Calciomercato Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Una trattativa che, fin qui, appare abbastanza difficoltosa, a causa di più motivazioni, nonostante la dirigenza del club di Via Aldo Rossi si sia sempre professata fiduciosa.

L'obiettivo, dichiarato, del Milan è di trattenere Leao in rossonero ancora per tanti anni. Per fare in modo che ciò accada, però, è urgente rinnovare il contratto dell'attaccante portoghese che, allo stato attuale delle cose, scadrà il prossimo 30 giugno 2024. Il quotidiano romano ha ricordato come ieri sera, in occasione della premiazione del Gran Galà del Calcio AIC 2022, sia arrivato il primo contatto con la famiglia del giocatore.

Rinnovo Leao: summit in giornata a 'Casa Milan'

Leao, infatti, è arrivato all'evento, dove ha ottenuto il premio di miglior giocatore della Serie A 2021-2022, accompagnato dai genitori. Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha sottolineato, in merito la questione rinnovo: «Siamo fiduciosi, vogliamo consolidare questa crescita e stabilizzare la competitività della squadra. Cercheremo di trovare una soluzione per continuare a lungo con Leao. Il papà è qua stasera (ieri), quindi avremo il modo di parlare già a cena».

I dialoghi, ha evidenziato il 'CorSport', proseguiranno anche oggi a 'Casa Milan': ci sarà anche l'avvocato francese che cura gli interessi del giocatore. Sarà un summit importante tra Milan e Leao per capire i margini di arrivare al rinnovo in tempi brevi. Il nodo più importante da sciogliere, di fatto, riguarda il risarcimento di quasi 20 milioni di euro (compresi gli interessi che sono maturati in questi anni di ricorsi ai vari Tribunali) che il giocatore deve allo Sporting Lisbona.

Nel 2018, infatti, Leao rescisse unilateralmente il suo contratto per via di un agguato subito all'interno del centro sportivo del club biancoverde. Si trasferì, quindi, al Lille a parametro zero la stessa estate. Il giocatore è impaziente che questo incubo possa finire. Il Lille dovrà partecipare al pagamento della multa, così come sancito dai Tribunali. Per Leao, comunque, si tratta di una cifra alta.

Attualmente guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione e, al momento, lo Sporting Lisbona sta pignorando, ogni mese, il 20% del suo stipendio. La richiesta dell'entourage di Leao al Milan per il rinnovo del contratto risulta essere di 7 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti rossoneri puntano ad arrivare ad un'intesa prima dei Mondiali in Qatar. Non dovessero riuscirci, andranno comunque avanti ad oltranza per provare a strappare il sì del giocatore prima della scadenza del contratto.

