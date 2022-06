Calciomercato Milan – Rinnovo Leao al rilento, ma ha già detto sì

Rafael Leao non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. Anzi, il club di Via Aldo Rossi vorrebbe sottoporgli un nuovo contratto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Rafael Leao, attaccante classe 1999, protagonista assoluto dell'ultima stagione del Diavolo con 14 gol, 12 assist e la vittoria dello Scudetto. Sui social il nativo di Almada lancia messaggi social a Renato Sanches, suo compagno in Nazionale e futuro rossonero: segno, evidente, di come voglia restare a giocare nel Milan.

Calciomercato Milan, Leao vuole continuare in rossonero

Attualmente Leao è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024 e le parti sono in trattativa per il rinnovo. Sulla cosa sono al lavoro vecchi e nuovi agenti e, come sottolineato dalla 'rosea', i negoziati troppo affollati non sono mai agevoli. Leao, però, ha già detto di sì ad un nuovo matrimonio con il Diavolo. Il suo viaggio in rossonero, dunque, proseguirà. Così come quello di altri calciatori della rosa di mister Stefano Pioli.

Si tratta, nello specifico, di Fikayo Tomori (scadenza 2025), Pierre Kalulu (2025), Ismaël Bennacer (2024) e Sandro Tonali (2026), che aspettano importanti adeguamenti dell'ingaggio dopo l'ultima, straordinaria, annata sul terreno di gioco.