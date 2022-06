Calciomercato Milan – Ancelotti chiama Maldini: “Leao non ci interessa”

Rafael Leao resterà al Milan in questo calciomercato estivo. Il club lavora per rinnovargli il contratto, il Real Madrid fa un passo indietro

Daniele Triolo

Rafael Leao non lascerà il Milan nella sessione estiva di calciomercato. L'attaccante portoghese, classe 1999, autore di 14 gol e 12 assist nell'ultima, spettacolare stagione tra campionato e coppe, potrebbe al contrario rinnovare il suo contratto con il Diavolo.

L'attuale accordo tra Milan e Leao, come noto, scadrà il 30 giugno 2024. Nel contratto, da 1,5 milioni di euro netti a stagione di ingaggio, è anche inserita una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Il Milan, anche per questo motivo, si sente in una botte di ferro.

Logicamente, però, vorrebbe blindare Leao per questo calciomercato estivo ma anche per le prossime sessioni. Il Milan offre un contratto fino al 30 giugno 2026 a stipendio triplicato, vale a dire 4,5 milioni di euro netti a stagione. Il suo procuratore, Jorge Mendes, chiede qualcosa in più, forte dell'interesse di molte squadre di Premier League per il suo assistito.

Interesse che, secondo il 'Corriere dello Sport', non avrebbe al contrario di quanto si è detto e scritto in questi giorni manifestato il Real Madrid. Il quotidiano romano oggi in edicola ha rivelato, infatti, come sono usciti fuori i 'rumors' sull'avvicinamento dei 'Blancos' a Leao.

Tutto parte dalla cena di gala della Conference League, quando l'agente Mendes, ai suoi commensali, pur ribadendo come il suo assistito si trovi bene al Milan, fa presente anche di ricevere continue chiamate dal Real Madrid per Leao. Alcuni presenti alla cena, però, sostengono una tesi contraria. Ovvero, è Mendes che avrebbe chiamato Florentino Pérez, Presidente delle 'Merengues' e il tecnico Carlo Ancelotti proponendo il portoghese.

Mendes, di fatto, avrebbe 'suggerito' al Real Madrid di puntare su Leao una volta perso Kylian Mbappé. Il quale, nel frattempo, da promesso sposo della 'Casa Blanca', aveva fatto un passo indietro, preferendo rinnovare per tre anni con il PSG. Florentino ed Ancelotti, logicamente, hanno preso atto della proposta, si sono confrontati e poi Carlo, vecchio cuore rossonero, si è sentito in dovere di chiamare Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan.

«Ascolta Paolo, devi stare tranquillo perché a noi Leao non interessa». Questo, secondo il 'CorSport', il senso della telefonata che, successivamente, Ancelotti avrebbe dunque fatto a Maldini. Non è da escludere che il Real Madrid, da qui al prossimo 1° settembre, giorno di chiusura del calciomercato estivo prenda un attaccante: ma non sarà Leao. E il Milan potrà dormire sereno. Esterno offensivo, Chelsea in soccorso del Milan? Le ultime news di mercato >>>