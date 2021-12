Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, base di accordo: si lavora ai bonus

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Rafael Leao proseguirà la sua avventura in maglia rossonera. Pronto un nuovo contratto di 5 anni

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Rafael Leao , classe 1999 , attaccante del Milan che, molto presto, dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Il rinnovo dell'accordo con Leao, dunque, potrebbe essere il prossimo 'colpo di calciomercato ' della società meneghina.

Si lavora ai bonus che alzerebbero ulteriormente il salario del giocatore. Leao, ha specificato 'Tuttosport', ha espresso il suo gradimento nel rimanere al Milan. Sente, infatti, di essere diventato davvero una pedina molto importante per la formazione di Stefano Pioli. Nonché elemento fondante del programma sportivo della società e della squadra. Ed il Diavolo non vede l'ora di poterlo blindare dagli attacchi dei top club stranieri. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>