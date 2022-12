Calciomercato Milan – Si complica la trattativa per il rinnovo di Leao | News

Nonostante non abbia avuto grande minutaggio al Mondiale, Rafael Leao può considerarsi soddisfatto a livello personale. L'attaccante portoghese, infatti, è stato autore di due gol in soli quattro spezzoni di gara disputati, ma ciò non è bastato per consentire alla sua nazionale di proseguire il percorso al Mondiale in Qatar. Proseguono, invece, i discorsi tra Maldini, Ted Dimvula - l'avvocato del giocatore - e Jorge Mendes per il rinnovo del contratto. Ad oggi, però, la trattativa è molto complessa, in quanto di mezzo c'è anche la vicenda legata al rimborso dei 20 milioni di euro allo Sporting Lisbona.