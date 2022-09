Calciomercato Milan – In giornata il rinnovo del contratto di Krunic

Secondo quanto riferito dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', in giornata il Milan ufficializzerà il rinnovo del contratto di Rade Krunic, centrocampista bosniaco classe 1993 giunto in rossonero dall'Empoli nell'estate 2019 per 8 milioni di euro. Attualmente, Krunic è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024. Sampdoria-Milan, turnover di Pioli: i possibili cambi in formazione >>>