Calciomercato Milan – Rinnovo Krunic: per lui stipendio raddoppiato

Tanto per la società quanto per il tecnico Stefano Pioli - ha evidenziato la 'rosea' - Krunic è un incedibile, titolare del nuovo centrocampo a tre del Milan. Senza più Sandro Tonali, ceduto al Newcastle United e in attesa del rientro di Ismaël Bennacer, spetteranno al bosniaco i compiti in cabina di regia.