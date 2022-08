Calciomercato Milan – Rinnovo Krunic, a giorni l’annuncio ufficiale

Rade Krunic, in questi giorni di calciomercato estivo, rinnoverà con il Milan. La scadenza del suo contratto verrà posticipata di un anno

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Rade Krunic. Questione di giorni, infatti, per l'annuncio ufficiale del rinnovo del contratto del centrocampista bosniaco, classe 1993, con il club di Via Aldo Rossi.