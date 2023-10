Calciomercato Milan – Rinnovo Kjaer: bisogna prima capire una cosa …

Simon Kjaer andrà in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2024. Il rinnovo, però, non è così scontato. Facciamo il punto qui

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 con il Milan non ci sia soltanto Olivier Giroud , ma anche il difensore danese Simon Kjaer , classe 1989 : l'ex Atalanta firmerà il rinnovo con il club di Via Aldo Rossi?

Kjaer, arriverà il rinnovo? Il giocatore: "Penso solo a rimanere al Milan"

Kjaer ha perso il posto da titolare, nel cuore della difesa del Milan, a discapito di Malick Thiaw, gioiello rossonero in ascesa. E ieri, dal ritiro della Danimarca, il numero 24 del Diavolo ha detto: "Un ritorno in Danimarca? Io penso solo a rimanere al Milan. E devo ammettere che, avendo vissuto all’estero per così tanti anni e avendo giocato più di 600 partite nel calcio internazionale, sarebbe molto difficile per me vedermi tornare a giocare in un club danese".