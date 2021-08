Calciomercato Milan – Rinnovo Kjaer: ecco la proposta rossonera

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Simon Kjaer, in scadenza nel 2022, resterà in rossonero anche nelle stagioni a venire. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questi caldi giorni di calciomercato, vuole rinnovare il contratto di Simon Kjaer, giunto in rossonero nel gennaio 2020. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Kjaer, che ha iniziato ad allenarsi in gruppo a Milanello soltanto da qualche giorno dopo aver goduto delle vacanze post-Europei, è uno dei leader del Milan di Stefano Pioli. Pertanto, il club di Via Aldo Rossi vuole rinnovargli il contratto ed adeguargli lo stipendio.

Nei prossimi giorni, secondo quanto riferito dalla 'rosea', Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, aspettano Kjaer ed il suo agente a 'Casa Milan' per definire il rinnovo. L'idea della società è quella di aumentare lo stipendio del difensore danese, portandolo da 1,2 a 1,5 milioni di euro netti a stagione. Per quanto concerne la durata del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022, è possibile che il Milan non possa, o non voglia, proporre una scadenza oltre il 30 giugno 2023.

La sensazione, infatti, è che, come con Zlatan Ibrahimovic, si voglia andare avanti di anno in anno per valutare la situazione. Anche se, ad onor del vero, essendo Kjaer rientrato in Italia nel 2019, un contratto fino al 30 giugno 2024 converrebbe a tutti per motivi fiscali (Decreto Crescita). Ad ogni modo, la trattativa per il rinnovo di Kjaer con il Milan in questo calciomercato estivo non sembra essere difficilissima.

Dopo un periodo brutto nell'Atalanta, Kjaer si è ritrovato in rossonero. Mister Pioli lo ha promosso subito titolare. E lui ha preso il comando della difesa. È diventato protagonista dei 18 mesi fantastici del Milan, culminati con il ritorno in Champions League dopo otto anni. Colonna in campo, ascoltato negli spogliatoi, prolungare un rapporto così bello tra le parti è più che mai doveroso. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>