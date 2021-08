Calciomercato Milan – Rinnovo Kjaer, dubbio sulla durata dell’accordo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il rapporto tra Simon Kjaer e il club rossonero andrà avanti. Per una stagione sola o di più?

Daniele Triolo

Il Milan, in questi ultimi venti giorni di calciomercato estivo, vuole rinnovare il contratto di Simon Kjaer. Il difensore centrale danese, rientrato ieri in campo con i rossoneri in occasione dell'amichevole contro il Real Madrid, andrà infatti in scadenza il 30 giugno 2022. Tanto il club quanto il calciatore scandinavo vogliono proseguire il loro rapporto e per quello, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, la trattativa tra le parti sembra essere piuttosto semplice.

Del rinnovo di Kjaer con il Milan in questa sessione di calciomercato ne ha parlato anche il 'Corriere dello Sport'. Se per il quotidiano romano, però, contatti tra la dirigenza del club di Via Aldo Rossi e l'entourage del calciatore, rappresentato dall'agente Mikkel Beck, ci saranno nei prossimi giorni, per quello torinese, invece, questi sarebbero già avvenuti e sarebbero anche stati proficui.

Al vaglio ci sarebbe la durata del nuovo accordo tra Kjaer e Milan. Si starebbe cercando di capire se è meglio siglare un nuovo contratto biennale, che porterebbe la scadenza del matrimonio tra il capitano della Danimarca ed i rossoneri al 30 giugno 2024, oppure firmarlo annuale (scadenza 30 giugno 2023) con opzione per un'ulteriore stagione. L'ingaggio di Kjaer, su questo non sembra esserci alcun dubbio, sarà portato dagli attuali 1,2 milioni di euro netti all'anno a 1,5.

Premio, questo, ampiamente meritato per Kjaer. Il quale, quando Alessio Romagnoli non sarà in campo, potrebbe anche indossare la fascia di capitano del Milan. Tale decisione, ad ogni modo, andrà presa all'interno dello spogliatoio rossonero, poiché Davide Calabria, Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic, per anzianità e presente, teoricamente sarebbero davanti a lui. Milan, si cerca l'intesa per il rinnovo di Kessié. Le ultime news >>>