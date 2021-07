Calciomercato Milan – Rinnovo Kjaer, contatti avviati: ecco l’offerta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Simon Kjaer, sotto contratto fino al 30 giugno 2022, prolungherà la sua permanenza in rossonero

Daniele Triolo

Il Milan è molto attivo in questo calciomercato. I rossoneri hanno avviato i primi contatti per il rinnovo di Simon Kjaer, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il difensore centrale danese, classe 1989, è infatti ritenuto un elemento imprescindibile per la formazione di Stefano Pioli.

Sin da quando, nel gennaio 2020, Kjaer ha messo piede a Milanello si è rivelato importantissimo, al pari di Zlatan Ibrahimovic, per la crescita dei tanti giovani del Milan. Il capitano della Danimarca si è messo in mostra, conquistando rapidamente un posto da titolare. Anche grazie a lui la squadra ha conquistato un posto nella prossima edizione della Champions League.

Il contratto di Kjaer con il Milan scadrà il 30 giugno 2022. Il Diavolo ha iniziato a parlare con i rappresentanti del giocatore per prolungare questo accordo. Discorso, però, rimandato di qualche giorno. Al ritorno dalle vacanze del giocatore (meritate, visti gli Europei che ha giocato il biondo difensore) proseguirà spedito.

Secondo il 'CorSport' il Milan vorrebbe blindare Kjaer, in questo calciomercato, sottoponendo all'entourage del centrale scandinavo un nuovo contratto di due anni, con scadenza dunque posticipata al 30 giugno 2024, alle cifre attuali. Con la prospettiva di guidare la difesa del Milan nel presente e nel futuro, in Serie A ed in Champions, al fianco di Fikayo Tomori o Alessio Romagnoli.

Nonostante la fascia di capitano, infatti, resti sul braccio di quest'ultimo, Kjaer è uno dei giocatori più apprezzati e seguiti all'interno dello spogliatoio rossonero. Il difensore è anche nel cuore dei tifosi rossoneri. Se già lo era per le gesta sul terreno di gioco, vi è entrato ancor di più dopo quanto fatto per Christian Eriksen in occasione del malore dell'amico sul terreno di gioco di Copenhagen durante gli Europei.

Ormai leggenda in patria e rispettato da tutto l'ambiente Milan, Kjaer, dunque, va verso la permanenza in maglia rossonera ancora per qualche stagione. Con la soddisfazione di tutti.