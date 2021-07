Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, si va verso il summit decisivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Resterà in rossonero?

Settimana di calciomercato, questa, decisiva per il futuro di Franck Kessié al Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come in questi giorni sia previsto un nuovo contatto tra la dirigenza del club di Via Aldo Rossi e George Atangana, manager del centrocampista ivoriano.