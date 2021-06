Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié prioritario: l’offerta salirà

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié dovrà trattare con i rossoneri per prolungare il contratto in scadenza nel 2022

Daniele Triolo

In casa Milan tiene banco una delicata questione di calciomercato: quella relativa al rinnovo di Franck Kessié. Il contratto del forte centrocampista ivoriano, infatti, scadrà il 30 giugno 2022. Il Milan dovrà affrettarsi a prolungarlo per evitare che, tra dodici mesi, riviva con l'ex atalantino quanto accaduto di recente con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Della vicenda del rinnovo di contratto di Kessié, questa mattina, hanno parlato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' in edicola. Entrambi i quotidiani sportivi convengono sul fatto che il nuovo contratto del 'Presidente', tanto per la proprietà quanto per la società rossonera, sia considerato una priorità.

Dunque, a fronte della richiesta d'ingaggio di Kessié, che vuole 6 milioni di euro netti a stagione per continuare a giocare nel Milan, i dirigenti rossoneri hanno manifestato ampia disponibilità ad andare incontro alle esigenze del loro numero 79. Potrebbe esserci un incontro, nei prossimi giorni, con l'agente del centrocampista, George Atangana, per provare ad avvicinarsi a tale richiesta.

Anche perché nessuno, dalle parti di 'Casa Milan', ha di certo intenzione di perdere Kessié. Si tratta di un giocatore insostituibile. Sul quale, va detto, sono già iniziate le manovre di altri club (tra cui anche l'Inter in Serie A) per cercare di prenderlo a parametro zero tra un anno qualora non dovesse esserci la fumata bianca per il rinnovo.

Il Milan, rinunciando a Donnarumma e Calhanoglu, in fin dei conti ha spazio salariale sufficiente per accontentare economicamente Kessié e legarlo ulteriormente a quei colori rossoneri che sente già suoi. Intanto il Milan pensa a Ilicic. Ecco come stanno le cose.