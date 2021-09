Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: presto nuovi contatti tra le parti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié non ha ancora rinnovato il suo contratto con i rossoneri. Distanza sull'ingaggio

Daniele Triolo

Il calciomercato estivo del Milan si è concluso senza il tanto sospirato rinnovo di Franck Kessié, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi è in scadenza, come noto, il 30 giugno 2022. Cercare di trovare un'intesa, dunque, con il centrocampista ivoriano resta una delle priorità della società meneghina. Sia per questioni tecniche (uno come Kessié è difficile da trovare in giro per il mondo) sia per il peso specifico del 'Presidente' all'interno dello spogliatoio.

Pur essendo, infatti, soltanto del 1996, Kessié è una guida per molti giovani all'interno del Milan. Un vero e proprio punto di riferimento a Milanello e dintorni. Motivo per cui, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la preoccupazione di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, diventa sempre più accentuata. Soprattutto ora che sono sorte impreviste difficoltà nel prolungare ed adeguare il contratto del numero 79.

George Atangana, manager di Kessié, per rinnovare il contratto del giocatore nel corso del calciomercato estivo, aveva inizialmente chiesto un ingaggio di 6 milioni di euro per il suo assistito. Tale richiesta, però, è lievitata nel corso dei mesi perché, nel frattempo, all'agente del giocatore sono pervenute offerte, importanti, da qualche top club all'estero. Adesso, per far sì che Kessié apponga la propria firma sul nuovo contratto con il Milan, togliendosi dal calciomercato, la domanda è di 7 milioni di euro netti all'anno più 1,5 di bonus.

Cifre, queste, davvero molto importanti e il Milan potrebbe non raggiungerle. La speranza dei vertici del club rossonero è che la posizione di Kessié possa 'ammorbidirsi' con il passare dei giorni. Anche grazie ai colloqui che avrà, a Milanello, con Maldini e Massara. D'altronde non va dimenticato come il giocatore, non molto tempo fa, in un'intervista, avesse manifestato l'intenzione di firmare con i rossoneri e di legarsi al Milan a vita.

Al momento, però, c'è stallo tra le parti. Presto ci saranno nuovi contatti per provare a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Il Milan, che inizialmente era partito offrendo 3,5 milioni di euro netti a stagione, nei vari appuntamenti è gradualmente salito. L'ultima offerta era di 5,5 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi. Proposta, però, che non soddisfa ancora Atangana. Lo spettro di un nuovo caso di giocatore top perso a parametro zero è sempre dietro l'angolo.