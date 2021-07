Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, ora la palla passa ad Atangana

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié vuole rinnovare. Spetta all'agente trovare l'intesa economica con il club rossonero

Franck Kessié si è esposto: vuole rinnovare il suo contratto con il Milan in questo calciomercato estivo. Ora, come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, la palla passa al suo agente, George Atangana. Il quale questa settimana vedrà Paolo Maldini e Frederic Massara per discutere proprio di questo.