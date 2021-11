Calciomercato Milan – Rinnovo Kessie, non ci sono passi avanti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: continua a essere in stand by il rinnovo di Franck Kessie con il club rossonero

In casa Milan continua a tenere banco il rinnovo di Franck Kessie. Il contratto dell'ivoriano, come tutti sanno, scade nel 2022. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, la situazione è in stand by. Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, ha annunciato un nuovo incontro con l'agente del calciatore, ma al momento non sono stati fatti passi avanti.