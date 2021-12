Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, nessun passo in avanti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: ancora stallo tra Franck Kessié ed il club rossonero. Questo rinnovo arriverà mai? Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come, ad oggi, permangano le difficoltà di 'bloccare' Franck Kessié a Milano. Il contratto del centrocampista ivoriano, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e l'intenzione del Milan sarebbe quella di prolungarlo.

La verità, però, è che non ci sono sostanziali passi in avanti tra le parti in questa delicata trattativa. Il Diavolo ha messo sul piatto, per rinnovare il contratto di Kessié fino al 2026, uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione (attualmente l'ex atalantino ne percepisce 2,2).

Kessié, però, non sembra intenzionato ad accettare tale proposta. Pertanto, al momento, la soluzione più logica e naturale, a meno che non si trovi una chiave di volta nei negoziati, è quella che il numero 79 lasci il Milan a parametro zero la prossima estate. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>