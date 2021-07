Calciomercato Milan – Rinnovo Kessie: l’intesa è vicina | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: intesa vicina per il rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista è in scadenza nel 2022

Franck Kessie, intesa vicina con il Milan. Il club rossonero ha deciso di accelerare i tempi con l'entourage di l'ivoriano, in particolare con l'agente George Atangana, per andare incontro alle richieste economiche del Presidente. Dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, infatti, il Milan non può permettersi di perdere a zero uno come Kessie, autentico trascinatore della scorsa stagione. Intesa vicina con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.